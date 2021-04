Reis vulkaanipurskest sündinud paradiisi

Kuidas häälestada ennast Hawaii lainele?

Enne kui rääkida Hawaii gurmee- ja tänavatoidust, tuleks kergitada kübarat Hawaii peamise toidunõu ees. Loomulikult on tegemist ka eestlaste südameid vallutanud kausiga (poke bowl), mis nüüd paljudes söögikohtades esindatud on. Kausside idee tekkis Hawaii saartel aga vägagi loogiliselt, sest just see jääb sulle kätte, kui oled pooleks löödud kookospähkli söödava osaga ühele poole saanud. Originaalis läheb Hawaii stiilis kaussi riis, natuke kõikvõimalikes värvides juurvilju ning sügavsinisest ookeanist püütud värske tuunikala.

Hawaii kultuuri võib samuti mingis mõttes kausiga võrrelda, sest mitmed rahvad on sellel saarel aegade jooksul segunenud, seega teatud traditsioonid ulatuvad sadade aastate tagusesse aega, kuid mõned on jällegi mõnikümmend aastat vanad. Sellise orgaanilise ja rikastava segunemise tulemusel võib näiteks ühel päeval peetud pidustus olla Hawaii kuninga Kamehameha auks, kes Hawaii saared 1810. aastal ühendas, kuid järgmisel päeval võid tänavatel näha USA retrostiilis auto-show’sid.

Hawaii peidetud maitseaarded

Peamiseks Hawaii tänavatoidu fenomeniks võiks nimetada ehk paneeritud/grillitud krevette, mida on võimalik osta spetsiaalsetest krevetiautodest, mis mööda saari pidevalt ringi vuravad. See hõrgutis on äärmiselt populaarne ka kohalike elanike seas just variatsioonide tõttu, sest krevetid võivad olla küüslaugused, võiga, teravate vürtsidega või immutatud sidrunimahlaga (või siis seda kõike korraga) ja neid serveeritakse koos riisi või juurviljadega.