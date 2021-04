LOCA – imeline ja lihtne Jaapani kohvifilter, mis eemaldab kohvi kibeduse ning päästab esile kohvioa tõelised maitsed

Lihtne valmistada, kus iganes sa viibid

Kohvi valmistamine on äärmiselt lihtne ja võtab aega kõigest 3–4 minutit. Kohvipuru filtrisse, vesi peale ja kasvõi otse tassi. Tasub üksnes arvestada, et filtri poorid on imepeenikesed (50 mikronit), mistõttu on sujuvama läbivoolu tagamiseks parem kasutada suhkruterajämedust kohvijahvatust. Sellist erijahvatust leiab nüüdseks ka Coffee People’i valikust, maaletooja kodulehelt ja veel siin-seal edasimüüjate juures. Kel võimalus kapinurgas seisvale kohviveskile elu sisse puhuda, selle valik on loomulikult lõpmatu. Kuna filter ei ole ruuminõudlik, sobib see ideaalselt väiksemasse kööki, suvilasse ja isegi matkale või reisile kaasa võtmiseks.

Kasulik tervisele, loodusele ja rahakotile

LOCA filter on valminud looduslikest materjalidest käsitööna ja selle kasutamiseks ei ole tarvis isegi paberfiltreid. Kui keskmise suurusega tassitäis musta kohvi sisaldab kõigest mõne kalori, siis suhkru ja piimaga võib kalorite arv ulatuda sajani. Mõned senistest kasutajatest väidavad, et pärast kivifiltrikohvi joomist on nende enesetunne oluliselt kergem kui varasema kohvitarbimise juures. Teaduslik seletus sellele praegu veel puudub, seega võib vaid oletada, et põhjusel on midagi pistmist õlide ja piimaga. Jaapanlased ise valmistavad LOCA-ga lisaks kohvile ka teed ning pehmendavad vett suppide ja riisi valmistamiseks. Isegi vein ja kangemad alkoholid filtreeritakse maitse pehmendamise eesmärgil vahetult enne joomist.

Uus ja uudne terves Euroopas

LOCA-t peetakse üheks Jaapani hästi hoitud saladuseks. Kuulsas keraamika- ja käsitööpiirkonnas Saga-Aritas on seda arendatud ning valmistatud juba üle 20 aasta. Eestisse jõudis kivifilter alles möödunud aasta lõpul tänu Kristjan Rabi õnnelikule juhusele Tokyos. Nüüdseks on kivifilter võtnud koha sisse sadades kodudes ning parimates kohvikutes ja restoranides üle Eesti. Tootega saad tutvuda lähemalt e-poes www.locafilter.eu, kust leiad ka nimekirja edasimüüjatest ja kohvikutest, kus LOCA juba kasutusel on.