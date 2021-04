Louis Pasteur on öelnud, et vein on kõikidest jookidest kõige tervislikum ja kõige hügieenilisem. Tõsi see oli, sest kui vee kvaliteet oli väga kehv, segati vee hulka korralik kogus veini, et alkohol bakterid hävitaks. Rohkem kui kaks tuhat aastat enne meie ajaarvamist oli vein arstimi eest – seda kasutati antiseptikuna, meeleolu tõstjana ja nendesamade kalorite pärast ka energiaallikana. Rooma sõduritele pandi kohustuseks juua iga päev üks liiter veini. Olgu lisatud, et sel ajal oli vein palju lahjem kui meil tänapäeval.