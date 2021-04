Toitumisterapeut Külli Holsting: köögiviljad on uued süsivesikud

Kõige enam tasub süüa rohelisi, punaseid, oranže ja kollaseid köögivilju ning piirata võiks teraviljadest pärinevaid süsivesikuid – eriti neid, mis on töödeldud, jahuks jahvatatud ja magusaks küpsetatud. Täisteraviljadel on loomulikult oma kasutegurid, aga tänapäeval, mil keskkond on saastunud, stressitase kõrge, uni halb ning liikumist ja jõudu nõudvat tööd vähem, vajame me rohkem vitamiine, mineraalaineid ning bioaktiivseid ained, nagu antioksüdandid ja taimepigmendid. Need toetavad ainevahetust, kaitsevad vähi ja südame-veresoonkonnahaiguste eest ning neid kõiki leidub köögiviljades rikkalikult. Köögiviljades, eriti tärkliserikastes juurviljades, on ühtlasi süsivesikuid, mis annavad meile energiat, kuid ei tekita ülekaalu.