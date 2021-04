Lihaskiudude vahele ladestunud rasvkoel ehk marmorsusel on oluline ülesanne hoida lihatükk küpsedes mahlase ja pehmena. Kui lihas rasva napib, on oht saada tulemuseks kuivavõitu ja vintske lihatükk. Et saapatallaefekti ei juhtuks ja saaksid nautida ahvatlevalt pehmeid liharoogi ka lahjematest lihatükkidest, tuleb järgida mõnda lihtsat, kuid olulist nippi. Ja muidugi kasutada just nimelt taisematele lihadele mõeldud retsepte ja valmistusviise, millest leiad siin toreda valiku.