Bologna pasta ja pikkpoisi valmistamiseks ei sobi üks ja sama hakklihasort! Vaata, millise rasvasisaldusega hakkliha peaksid oma lemmikroa jaoks valima

Hakkliha on kuulunud alati eestimaalaste lemmikretseptidesse, sest see koostisosa pakub lõputuid võimalusi. Kas aga teadsid, et Bologna pasta ja pikkpoisi valmistamisel ei saa kasutada ühte ja sama hakkliha?