MegaTurg.ee toob toidu koju kiiresti ja mugavalt. Julge murda traditsioone ja proovi midagi uut!

Kauba kvaliteedis ja toodete komplekteerimise kiiruses järeleandmisi ei tehta. Ettevõtte vastutav juht Aivar Maasik märgib, et kui klient tellib e-poest omale tooted koju täna enne kella 14.00, siis saab ta need Tallinnas ja selle lähiümbruses kulleriga kätte juba järgmisel tööpäeval pärast kella 14.00. Samuti on võimalik tellida valikuliselt tooteid pakiautomaati üle Eesti või tulla komplekteeritud toodetele ise järele jaotuspunkti, mis asub Tallinna kesklinnas aadressil Kauba 1b.

Maasik tõdeb, et paraku kardavad paljud inimesed jätkuvalt toidukaupu e-poest tellida, eriti just vähetuntud e-poodidest. Peamiselt kardetakse probleeme toodete kvaliteediga. „Kardetakse, et puu- ja juurviljad ei pruugi olla kvaliteetsed, näiteks e-poe fotol kuvatakse ilusat toodet, samas ostukorvis on need plekilised. Samuti kardetakse, et ostukorvi võidakse panna tooteid, millel parim enne tähtaeg on liiga lähedal või suisa möödas.”

MegaTurg.ee e-poest ostes seda ohtu ei ole. „Me ei hoia laovarusid, mis võivad käest ära minna, võrreldes tavapäraste jaekettidega, kus igas kaupluses on märkimisväärses koguses kiiresti riknevaid tooteid, teadmata, kas ja millal need kaubaks lähevad. MegaTurg.ee väljastuspunkti saabub iga päev tootjatelt ja hulgiladudest värske kaup sellises koguses, mis on klinditellimustega kaetud ja komplekteerimisel jälgitakse hoolikalt, mida toidukorvi pannakse,” kinnitab Maasik.

Lisaks näitab senine praktika, et umbes 98 protsenti tellimusi täidetakse 100 protsendi ulatuses ja kliendid ei pea tundma ebamugavust, et mõni kriitiline toiduaine jääb ostukorvist puudu. Boonuseks on seegi, et MegaTurg.ee e-poes on igal kuul ligi 800 toodet sooduskampaanias.