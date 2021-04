Oluline teada: kas pühapäeval värvitud keedumune võib täna veel süüa?

Eggo munade tootja, Dava Foods Estonia juht Vladmir Sapožnin ütleb, et see oleneb sellest, kuidas on munad värvitud. Kui need on värvitud looduslike värvidega, võib kaks päeva toatemperatuuril seisnud mune süüa. Aga kuidas on lood nende munadega, mille kaunistamiseks ei ole kasutatud looduslikke sibulakoori ja mustikaleotist, vaid poes müügil olevaid kirevaid munavärve? Selliste keemiliste värvidega värvitud munad soovitab Sapožnin ära visata, olenemata sellest, kas neid on kaks päeva säilitatud toasoojas või külmikus. Sibulakoortega värvitud munad säilivad külmkapis arvatavasti nii nagu tavalinegi keedemuna, umbes 4-5 päeva.