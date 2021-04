OMA MAITSE aprillinumbris pakume lahendusi ja menüüd paisuma hakanud vööümbermõõdu taltsutamiseks, uurime toiduteadlaste tegemisi ja koogid on seekord eriti tervislikud

Teadusest on meil selles numbris veelgi juttu. “Mis teadust seal vaja, söök on söök ja sööme seda iga päev!” võivad võhikud imestada. Nad siiski eksivad. Eesti toiduteaduse maastikku avavad huvilistele Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli juhataja Ivi Jõudu ja Tallinna Tehnikaülikooli toidutehno­loogia osakonna vanemteadur ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse projektijuht Kaarel Adamberg. Loe: Toiduteadlaste köielkõnd

“Ei, mina hommikuti ei söö, sest mul on nii kiire ja minu jaoks on kauem magamine olulisem!” ”Hommikusöögi tegemine võtab nii kaua aega, pigem söön lõunal rohkem!” Tuleb sullegi tuttav ette? Kadri Valsberg lükkab ümber müüdi, et hommikusöögi valmistamine on tülikas ja võtab kaua aega. Vaata, kui kiiresti saab toitvad ja tervislikud hommikusöögid lauale: “Mul pole küll aega hommikuti süüa!”