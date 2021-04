MUNAVÕI — tänase päeva toit! Ideed ja soovitused, kuidas seda valmistada ja millega serveerida

Raili Mikk aga ütleb, et jumala hea mõte on munavõi sisse segada ürte: Munavõi kipub kõikvõimalike maailma toitude seas tihti ära ununema. Kui meelde tuleb ja valmis segad, üllatud alati, et miks küll lihtne ja maitsev võileivakate pole enam ammu sööjate ette sattunud. Toorjuustu lisades ei tundu maitse liiga võine. Eriti suurepäraselt sobib see kokku Soome köögiklassikaks olevate Karjala pirukatega. Retsepti ja juhendi leiad siit: Retro on moes — tõeliselt klassikalised toidud eestlaste toidulaual