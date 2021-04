IDEE | Nii ilusate munade värvimiseks läheb vaja ainult kaht vahendit, mis sul kodus nagunii juba olemas on

Keeda munad ja jahuta jäävees, et koor paremini maha tuleks. Pihusta raseerimisvaht ahjupannile, tilguta peale pisut erinevat tooni toiduvärvi. Aja värv pisut laiali, aseta munad värvise vahu sisse nii, et need on üleni kaetud. Jäta paarikümneks minutiks, et värv saaks koore külge kinnituda. Pühi pehme lapiga puhtaks ja naudi meistriteoseid!