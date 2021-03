Millised jõud panevad sind kevadel liikuma? Nippe jagab treener Mihkel Vabrit

Olles treener, on igapäevane aktiivsus ja liikumine kahtlemata minu päeva alustaladeks. Meie pere argihommikud algavad suhteliselt vara: äratuskell annab endast märku juba kell 5.45. Kuna mul on õpetajast abikaasa ja teismeline tütar, kes distsiplineerivad mind ka praegusel koduõppe perioodil tavapärast rutiini hoidma, siis on hommikuste askelduste vaieldamatuks osaks loomulikult esimene hommikukohv koos kaerahelbepudru ja värske smuutiga.

Meie peres on ka kaks imearmsat rõõmu- ja energiapalli – Yorkshire’i terjerit. Seega kuuluvad hommikuse rutiini juurde veel väike jalutuskäik ja sõõm värsket õhku, mis äratavad nii keha kui ka meeled. Seejärel on aeg asuda argipäevaste tegevuste kallale. Lisaks online-treeningutele, mida mõned rühmatreeningute austajad soovivad minuga erinevatel platvormidel kaasa teha, tegelen ma igapäevaselt ka MyFitnessi veebipõhise treeningkeskkonna NETFIT koordineerimise ja arendamisega. Kahtlemata pean seda üheks põnevaks ja huvitavaks väljakutseks, millest mul on suur rõõm osa saada. Seega mööduvad päevad tegusalt ja igal õhtul tunnen, et olenemata sellest, kas päeva jooksul on tulnud ette ka mõõnasid, tasub tunda rõõmu kasvõi väikestest asjadest. Olgu nendeks tärkavad sinililled, kolleegi naeratus, perega koos veedetud aeg või kõne mõnelt lähedaselt inimeselt, kes annab teada, et temaga on kõik hästi.