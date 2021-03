Hea teada: kaks suurimat viga, mida puidust lusikate ja pannilabidatega süüa tehes kindlasti teha ei tohi

Mida siis hooldamisel silmas pidada? Kaks peamist apsu, mis puidust söögiriistadele kahju teevad on leotamine ja nõudepesumasinas pesemine, kirjutab Martha Stewarti blogi. Kui puit pikaks ajaks vette jääb, uimab ta vett endasse ja hakkab paisuma, tulemuseks on praod ja lõpuks purunemine. Ka kõva kuuma nad ei kannata, seega nõudepesumasin on täiesti välistatud. Hoiduda tuleks ka lusikate ja pannilabidate kraanikaussi “unustamisest”.

Kui sul on veel alles vanavanematelt saadud lusikad, võid neid aeg-ajalt õlitada, et puit veelgi kauem vastu peaks.

Ainus asi, mis puidust lusikate puhul on pisut tüütu, on see, et kokkupuutes tugevamaitseliste toitudega võivad maitsed puidu sisse imenduda ja sel moel lusika külge jääda. Seetõttu ei ole mõtet jätta lusikat valmistamise ajal otsapidi bolognese või mõne muu tomatikastme sisse. Sellest kahjuks lahti ei saa, ainus lahendus on jättagi see määrdunud lusikas nt tomatikastme jaoks ja koogitaina segamiseks uus hankida.