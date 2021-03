Toitumisterapeut Külli Holsting soovitab: vali kaunviljad kevadväsimuse ja organismi tasakaalu toetuseks

Väidetavalt hoopis Ameerika põlisrahvastelt pärinevad aedoad, mida sageli kutsutakse Türgi ubadeks, sobivad süüa nii ubadena kui ka kaunadena. Sordiaretus on mõlema söömisviisi eelistajatele ka oma lemmikuid ja silmarõõmuks ka mitmeid erivärvilisi vilju aretanud. Nii kaunad kui ka oad on eriti head kiudaineallikad ning sisaldavad ka folaati, mis on oluline vereringele ja mõjutab isegi meeleolu. Pane tähele, et oluline on oad korralikult kuumtöödelda, et vältida lektiinide ja saponiinide toksilist mõju. Selleks peaks ube enne keetmist leotama ja rohke veega pehmeks keetma. Kaunad üksi vajavad vähem kuumtöötlemist. Hea võimalus on kasutada Härmavilja külmutatud aedube, mis tahavad vaid 2–3 minutit keetmist, säilitades nii ka oma ilusa erkrohelise värvi ja mõnusa värske maitse.