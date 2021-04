Siiri Kirikal: söömine on üks kättesaadavamaid ja ahvatlevaimaid enese haletsemise viise

Kõige keerulisem, kui rasvad ladestuvad kõhule ja reitele. Nendest piirkondadest kehakaalu maha saada on omaette saavutus. Oleme ilmselt kõik lugenud ja kaasa elanud lõpututele lugudele dieedi­pidamisest. Igas uues nn programmis on peidus lootust ja usku, seda püütakse üleval hoida just neil hetkil, kui tahe alla annab. Masendus ja pettumus on rängad.

Samal ajal eksisteerib meie eludes tohutul hulgal mõjureid, mis toitainete omastamisel kaasa räägivad. Kehakaalu ei mõjuta üksnes toiduainete valik ega söögivalmistusviisid — isegi meie emotsioonid, üldine stressitase, toimetulek negatiivsuse ning raskete eluhoopidega jätavad oma jälgi seedesüsteemis. Rääkimata ravimitest, mis mikrobiootat üsna kähku mõjutavad.

Kui tudengipõlves koos sõbrannadega eksamiteks õppisin, oli paljudel harjumus pingsal ajal tohututes kogustes šokolaadi ja jäätist sisse vohmida. Mäletan, et proovisin seda võtet kord väga tühja kõhu peale … ja õnneks läks süda sellest lihtsalt kohe pahaks. Keha reageeris viivitamatult ja karmilt. See-eest tean ma hästi, kui imeliselt maitseb lohutustoit ja kui märkamatult suures koguses võin ma raamatu­lugemise vahele igasuguseid palakesi näksida — alates võileibadest ja rammusatest pähklitest-seemnetest kuni kommideni välja.

Söömine on tõesti nii kättesaadav, üks esimesi, millega end premeerida, kui midagi on hästi läinud. Aga see on ka üks ahvatlevaimaid enese haletsemise viise. Nii lihtne on väsinuna minna ja osta poest valmispitsa ning nimme süüa mitte teha. Kui see kestab mõned päevad, saab keha kõigega hakkama. Kui sellest saab harjumus, hakkab keha hoopis uutmoodi arvet pidama …