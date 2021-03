Pasta päästab päeva! 10 pastaretsepti, mis sobivad kiireks lõunaks või mõnusaks õhtusöögiks — kõhu saab igatahes korralikult täis!

Pasta on selline toit, mis maitseb absoluutselt kõigile, teeb kõhu pikaks ajaks täis ja kui kõht on täis, on ka tuju hea ja rohkem jaksu kodus kümnel rindel toimetada. Siit leiad valiku klassikuid, eriti lihtsaid ja kiirelt valmivaid kui pisut põnevamaid pastaretsepte!