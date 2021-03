Praegu on rõõm ja au näha hea maitse võidukäiku. Väikesed tagasilöögid ja möödapanekud kuuluvad asja juurde, aga üldsuund on õige, inimestel kasvab uhkus oma piirkonna toitude ja kohalike maitsete üle. Selles on kõik Oma Maitsega vestelnud küll ühel meelel, et eelkõige moodustab mõiste “gurmee” sisu praegu kvaliteet, ehe maitse, ehedus. Suuri kauplusekette sellega vast kohe ei vallutagi, kuigi koroonaajal on olnud ka häid kogemusi, kus üle-eestilise võrgu katmise asemel, mida väiketöötlejad reeglina ei suuda rahuldada, on väiketootjatel ja -töötlejatel lubatud tooteid müügile viia kitsalt oma piirkonna kauplustes. Hea seegi!