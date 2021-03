Gurmeesoola ja tavalise koduköögis kasutusel oleva soola peamine erinevus on see, et gurmeesoolal on lisaks tavalisele soola maitsele veel mingi põnev maitsenüanss juures. Või on ta lihtsalt väga kaunis ja sobib toidu kaunistamiseks. Veel on tähtis, et gurmeesool on 100% naturaalne — sealt ei ole midagi ära võetud ja sinna pole midagi juurde pandud. Silmas võiks pidada, et kivisool on tavaliselt soolasem kui mere- või allikasool. Räägime ka maailma kõige haruldasematest sooladest!