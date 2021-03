Uued restoranid Tallinnas

Kausside revolutsioon restoranimaailmas ei paista raugevat. Selleks on ka hea põhjus,

sest kausside sisu on samaaegselt maitsev, tervislik ning näeb lihtsalt vastupandamatult

ilus välja. Hawaii juurtega söögielamus pakub midagi igale maitsele. Juba teatud ja

tuntud ütlus kinnitab, et optimisti jaoks on kauss alati pooltäis ja pessimisti jaoks on

kauss pooltühi, kuid nüüd on KAUSS Poke avanud enda esinduse ka Kristiines, seega

tühja kaussi ega kõhtu ei tarvitse kellelgi karta!





2013. aastal avas oma uksed Roman Klotsihhini poolt asutatud Cafe Lyon, mis asub

Õismäe piiril, Meistri tänaval ning on korraga kohvik, pagariäri ning restoran. Tänavanimi

peegeldab antud juhul suurepäraselt taset, mida Cafe Lyon’is nautida võib, sest iga

väiksemgi detail on lihvitud täiuslikkuseni. Sellest annab tunnistust ka 2016. aastal Cafe

Lyon’ile määratud Silverspooni auhind, mis on Eesti gastronoomse tipptaseme

kvaliteedimärk. Kõik, kes on kunagi mõnda Cafe Lyoni torti, ekleeri, veisepõske või muud

hõrgutist proovinud, teavad tõelise Prantsuse köögi maitset.





Aasia maitsete võlu peitub nende salapära ning tuttavlikkuse õrnas tasakaalus ja

vastandite oskuslikus kombineerimises. Näiteks magushapu kaste illustreerib seda

suurepäraselt. Yum Yum ongi siinkohal sillaks, mis toob autentsed Korea

maitseelamused Eestisse, alustades sealsetest tänavatoidu hittidest nagu Ddukbokki

(paneeringuga vürtsikad riisikoogid) ning lõpetades Korea köögi lipulaeva Bibimbap’iga, mis

kujutab endast eri sorti segatud riisi veiseliha, sibulate, seente ja veel muu hea ja põnevaga,

mida serveeritakse viimase aja vaieldamatult kõige populaarsemas sööginõus, ehk kausis.