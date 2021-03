Eksperdid ei saa eksida: kuidas on võimalik saada 68 erinevat auhinda üle kogu maailma?

Džiugas on ainuke kõva Leedu juust, millele Euroopa Komisjon on andnud kaitstud geograafilise tähise kvaliteedimärgi. Sel moel tähistatud toiduained on kaitstud kopeerimise eest ja samas tagatakse, et nende päritolu on kindel. Džiugas on ka ainuke Leedu juust, mis on võitnud lausa 68 rahvusvahelist auhinda.