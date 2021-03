17 tervisemuret, mille puhul saad leevendust piparmünditeest

Piparmünditee on tuhandeid aastaid aidanud meie esivanematel ilma tablettideta hakkama saada. See võlutee on samal ajal nii rahustav kui ka ergutav – uskumatu, kas pole? Nimelt on nii, et kui lased piparmünditeel tõmmata kuni viis minutit, siis see ergutab, aga kui 15–20 minutit, siis mõjub tee hoopis rahustavalt.