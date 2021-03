Vetikaid on lausa peetud olemasolevatest toitaineallikatest kõige väärtuslikumaks. Seega tasub need igal juhul oma menüüsse lülitada. Jagame retsepte ka: lõhe-poke wakame ja köögiviljadega - värvikirev ja toitainetest pungil kausitäis toetab täisväärtusliku ja mitmekülgse toitumise ideed. Kiirmarineeritud köögiviljad norivinegretiga on mõnusalt maitserikas köögiviljasalat. Hea süüa niisama või ahjukala lisandina. Kapsasalatisse wakame ja kanepiseemnetega sobib hästi valge peakapsas, vetikatest nii wakame-salat kui hakitud nori.