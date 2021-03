Toitumisterapeut Külli Holsting: külmutatud viljad on kasulikud nii tervisele kui ka keskkonnale

Kas neil on erinevusi? On, aga need on pigem väga väiksed. Varem on uuritud B 2 ja karotenoidide sisaldust ja on leitud erinevusi värskete ja külmutatud köögiviljade vahel. Külmutatud lehtkapsa ja värske lehtkapsa võrdluses selgus, et värskes kapsas oli antioksüdante veidi vähem kui külmutatud viljas. Põhjuseks värske köögivilja pikk transpordiaeg ja säilitamine, mille käigus mõned vitamiinid, nagu C-vitamiin ja foolhape, vähenevad.