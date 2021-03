Restoranipidaja on uutes piirangutes pettunud: kust peab ettevõtja võtma raha, et töötajatele palka maksta, kui terve aasta pole käivet olnud?

Tartu restoranipidaja on uutes piirangutes pettunud ja ütleb, et selliselt jätkates on restoranide tulevik tume. "Kust peab ettevõtja võtma raha, et töötajatele maksta, kui tal käivet ei ole? Kui meetmeid ei tule, siis on restoranisektori inimesed kõik töötukassas, aga kas nad kannatavad neid sadu tuhandeid inimesi välja?” Kohvik Kohalik eestvedaja aga loodab, et valitsus pakub välja samasugused toetusmeetmed nagu eelmisel aastal, siis on tema sõnul lootust suveni vastu pidada.