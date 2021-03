Suur supisõda: Ukraina tahab borši Unesco maailmapärandi nimekirja oma rahvusroana, Poola ja Venemaa nõuavad suppi hoopis endale

Ukraina kultuuriministeeriumi korraldatud suurel ühiskokkamisel osaleb 25 Ukraina kokka riigi kõikidest regioonidest ning igaüks neist saab tippkoka Yevhen Klopotenko valvsa pilgu all näidata just oma piirkonnale iseloomulikku supiretsepti. Kuigi borši peamiseks koostisosaks on peet ja sellega on kõik ühel nõul, ning Ukrainas tõepoolest on borš väga levinud roog, ei ole seal ühte konkreetset ja kindlat retsepti, mille järgi memmed alati suppi keetnud on. Igaühel on oma nipid-nõksud. Unesco maailmapärandisse nimetatakse neid toite ja toiduvalmistamise meetodeid, mis on ühele riigile või regioonile omased ja mille valmistamiseks on kindlad reeglid ja väljakujunenud tavad. Ukrainlaste teatel mainitakse borši esimest korda juba 1584. aastal, kui saksa rännumees Martin Gruneweg Kiievisse sattus ning imelist punast suppi mekkis.