Huvitav teada: viis müüti kanalihast, mis vastavadki tõele

Tõepoolest, nii see on! Kanaliha on hetkel, kus Eestis on pisut rohkem kui üle poolte inimestest rasvunud või ülekaalulised, üks parimatest valikutest. Oma madala kalorsuse juures on kanalihas ka märkimisväärselt valku, mis aitab kaasa küllastustunde tekkimisele ja hoidmisele.

Müüt nr 2: kanaliha on tervislik!

On teadatuntud fakt, et me sööme liiga palju küllastunud rasvu. Need tõstavad meie kehakaalu ning võivad liigsel tarbimisel olla erinevate haiguste tekitajaks. WHO ning Tervise Arengu Instituut soovitavad tarbida väiksema rasvasisaldusega liha. Selleks sobib väga hästi just kanaliha. Küpsetatud kanafilee sisaldab vaid 0,13 grammi küllastunud rasvu, tehes sellest ühe tervislikuma liha. Võrdluseks võib tuua nahaga pardifilee, milles küllastunud rasvhappeid saja grammi kohta koguni 17,6 grammi, nahaga hanelihas on seda näiteks 11,6 grammi, selgitab Talleggi saadik Teele Teder.

Müüt nr 3: hea uni ja rõõmus meel kanaliha söömisest