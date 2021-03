Kimchi’t söödi vanasti liha puudumisel koos riisi ja köögiviljadega ja see oli peamiselt vaese rahva toit. Tänapäeval süüakse seda peaaegu iga toiduga: serveeritakse liha ja kala kõrvale, pannakse suppidesse, paja- ja eelroogadesse — ühe­sõnaga kimchi on kõikjal, sealhulgas tervisefriikide toidulaual, sest tänu fermenteerimisele on kimchi rikas soolestikule kasulike probiootikumide ja vitamiinide poolest.