RETSEPT | Smuuti, mis turgutab, võitleb põletikuga ja annab energiat. Ja maitseb nagu kook!

Kokk Julia Turshen pani COVID-19 “aastapäevaks” kokku smuutiretsepti, mida me kõik praegu hädasti vajame. See on täis vitamiine ja turgutavaid vürtse ning mis kõige parem — maitseb nagu porgandikook!