Kohvikupidaja palve: palun anna ettevõtjale võimalus hoida elus oma elutöö ja teenindajale võimalus pakkuda maitsvat toitu! Pane mask ette!

“Olen toitlustusettevõtja ning vaatamata raskele aastale on siiani õnnestunud alles hoida killuke positiivsust ja usku, et kõik möödub! Lootust, et vaatamata ellujäämisaastale on võimalik hoida elus Wrap’n’Roll ja päästa ülejäänud majandus ning inimeste tervis nii füüsilises kui vaimses mõttes.

Kui tavaliselt on piirangud teinud hästi jõuetuks, sest justkui pole võimalik midagi ise omalt poolt teha, et see olukord laheneks, siis praegu on see võimalik! Erinevalt eelmise aasta kevadest on antud meile võimalus hoida lahti vähemalt üks osa ettevõtetest ja majandusest. Veel parem on see, et tegu on imelihtsa asjaga, see ei tee kellelegi haiget, ei muuda Sind robotiks või 5g torniks või idioodiks, kui sa seda just ise ei tee,” kirjutab Tarvo oma postituses.

“See on superlihtne! Kui sa külastad kaubanduskeskuseid, turgu ja teisi avalikke kohti, siis for f*ck sake, palun pane see mask ette!

Ja enne kui Sa hakkad turvamehe või minu teenindajaga vaidlema, et koroonat ei eksisteeri ja see kõik on mingi inimkonna halvamise trikk, siis tead, armas inimene, ma ei saa mitte kuidagi muuta Sinu usku ja ei tahagi. Usu ükskõik mida, aga katsu mõista, et ainuke võimalus hoida lahti neid kohti, kus ka Sulle meeldib käia, on näidata, et me suudame mõneks ajaks ennast kokku võtta ja panna ette mask. Kui Sulle ei sobi 10 minutiks mask ette panna, siis istu ainult kodus või jaluta õues, ära mine kaubanduskeskusse! Võtame ennast kokku ja ükskõik kui totakas või napakas see Sulle ei tunduks, pane palun mask näo ette ja mitte lõua alla või silmade ette! Ma palun Sind!

Seniks anna palun endale ja teistele võimalus käia väljas söömas või poes, ilma et peaks ootama vähemalt 1-2 kuud, kui jälle midagi “avatakse”. Anna võimalus ettevõtjatele, kes vaatamata raskele aastale on veel ellu jäänud ja kahjumit oma rahast või toetustest kinni maksnud, et oleks võimalik anda tööd teisele inimestele ja hoida elus oma elutöö! Anna võimalus hoida oma närve turvameestele, kes teevad lihtsalt oma tööd, ja teenindajatele, et nad Sinuga vaidlemise asemel saaks naeratades pakkuda maitsvat toitu!

Anna võimalus nendele inimestele, kes ei soovi, et kõik jälle kinni pannakse! Anna võimalus meditsiinitöötajatele ja Eesti riigile!

Võta seda maski kandmist nii nagu kirikus käimist — ükskõik, kas Sa usud jumalat või ei, siis mütsi võtad ikka kirikusse minnes ära.

Maski kandmine ei ole usuküsimus, vaid näitab Sinu austust ja hoolivust teiste suhtes.

Ette tänades kõiki kaaskodanikke, kes kannavad vajalikul hetkel maski!

Aitäh võimaluse eest!”