Ehmatav uuring: kui sööd lapsena rämpstoitu, ei piisa sellest, et täiskasvanuna tervislikuks muutud - soolestikule on püsiv kahju juba tekitatud!

California ülikooli Riverside teadlased uurisid toitumisharjumusi hiirte peal ning said teada, et hiirtel, keda väiksena toideti ebatervislikult, oli kõhus palju väiksem arv ja väiksem valik baktereid. “Uurisime küll hiiri, kuid efekt on inimlastel sama. Lastel, kelle menüü koosneb kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega toodetest, on mikrobioomi uurides hävitustööd näha veel kuus aastat pärast puberteedi lõppemistki,” kommenteeris üks uuringu läbiviijatest, psühholoog Theodore Garland, portaalis Science Daily.