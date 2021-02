Mida kujutab endast kuulus Simeonsi dieet, millega saatejuht Anneli Lahe 20 kilo kaotas?

Kodulehel lubatakse, et 40 päevaga kaob 8-15 kilo, keskmiselt kaotatakse selle ajaga 9,48 kg. Dieet on üsna range: päevas võib süüa ainult 500 kilokalori piires ja vaid ettenähtud toiduvalikut, peamiselt valku ja köögivilja. Juurde tuleb süüa spetsiaalseid graanuleid, mille abil saab keha varurasvadest lisaks 2000–4500 kilokalorit. Koduleht hoiatab, et 500 kcal dieeti ei tohi mitte mingil juhul ilma nende spetsiaalsete graanulitete teha, sest siis jätad sa oma keha nälga ja see on väga ohtlik. Vett juua tuleb vähemalt 2 liitrit päevas ning lisaks veel 1 liiter rohelist- või peterselliteed organismi puhastamiseks. Dieet kestab 40 päeva, järgneb 21 päeva stabiliseerimist, mille jooksul kinnistatakse uus kaalunumber. “Kui stabiliseerimine on läbi tehtud õigesti, siis keha ei mäleta enam vana kaalunumbrit, mille poole uuesti tagasi pürgida,” lubab koduleht. Sporti võib dieedi ajal teha, aga see pole kohustuslik.