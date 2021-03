Supertoit kinoa — taimne valguallikas, mis sobib nii kotleti kui küpsiste sisse

Tuntuks sai kinoa juba varem — nullindate keskpaigas, mil seda hakkasid sööma kõik, kes vähegi toidutrendidega kaasas käisid. Arvatakse, et hanemaltsale andis hoogu muuhulgas fleksitaarluse kasv — see on toitumisviis, mis ei välista ühtegi toidugruppi, ent kus põhiosa menüüst moodustab taimne toit. Gluteenivaba toiduna sobib kinoa hästi ka tsöliaakiat põdevate inimeste menüüsse.

Kas kinoa on „supertoit”?

Et sellele küsimusele vastata, tuleb esmalt määratleda, mida tähendab sõna „supertoit”. „Kui mõtleme supertoidust kui ühestainsast toidust, mis menüüsse lisades lahendab kõik tervisemured ja muudab ebatervisliku toitumise automaatselt tervislikuks, siis niisugusi imevõimeid pole ühelgi toiduainel” sõnab Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Anna Kaplina. „Kui me räägime aga lihtsalt väga toitainerikkast toidust, mis sobib regulaarselt tervislikule toidulauale, siis sellele definitsioonile vastab kinoa väga hästi.”

Toiteväärtuse poolest edestab kinoa suuremat osa teraviljadest. Tema trumbiks on suhteliselt kõrge valgusisaldus ja iseäranis asjaolu, et tegemist on nn tervikliku taimse valguallikaga. See tähendab, et kinoa sisaldab kõiki üheksat asendamatut aminohapet, mida keha vajab. Kinoa on ka hea vitamiinide ja mineraalainete allikas, olles näiteks rikkaliku raua- ja tsingisisaldusega.

„Valgusisaldus on see, mis kinoa tervislikkuse mõttes eriti atraktiivseks teeb,” kinnitab Anna. „Me teame, et loomse valgu osakaal keskmise eestlase menüüs on kahjuks selgelt liiga kõrge, mõjudes tervisele — näiteks südame-veresoonkonnale — halvasti. Kuna kinoa on terviklik taimne valguallikas, on see ülihea toit, millega loomset proteiini aeg-ajalt oma menüüs asendada.“

Sobib nii kotlettidesse kui ka küpsistesse