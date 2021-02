Tartus põimuvad Itaalia ja Ameerika maitsed

Küsimuse peale, miks kombineeriti omavahel just Itaalia ja Ameerika stiil, selgub, et see on match made in heaven, ehk segu Ameerika unelmast ja La Dolce Vitast – täpselt nagu filmis “The Godfather” (loomulikult ilma maffiasõjata).

Muidugi rakendub see idee ka menüüs, mis pakub nii siit- kui sealtpoolt ookeani toite kujul, mida võimalik, et Eestis mujalt ei saagi. Itaalia poole pealt on lisaks lihapallidele ja pastadele Pepe’si leivanumbriks mereannid, mis oli muide Martini isiklikuks toiduvalikuks. Nimelt kui ta koos kaaslastega Pepe’sit looma asus, oli igal asutajal üks roog, mille menüüsse lisamist oli tal õigus nõuda. Ja pole ka imestada, sest igaüks, kes on kunagi Itaalias käinud ja sääraseid mereande proovinud, ei unusta seda maitset ja tekstuuri mitte kunagi. Ameerika poolelt toob Martin aga esile kanatiivad Alabama valges BBQ-kastmes, mis sarnaselt mereandidele on säärase kastmega tõeline rariteet.

Kuid toit ilma õige joogita on nagu Vahemeri ilma päikeseta. Ka baaripool ei jää siin köögile alla. Limoncello, Itaalia joogikultuuri lipulaev, on siin seega loomulikult esindatud. Kui küsin, mis on selle sidrunilikööri valmistamise saladus, vastab Martin naerdes, et see on info, mida ei tema, ega ükski teine joogivalmistaja kahjuks reeta ei tohi. Niipalju ta siiski paljastab, et äärmiselt oluline on aeg, kiirustades ei sünni midagi head. Ning muidugi tooraine, ehk ainult ökosidrunid. Toorainetest rääkides meenub Martinile ka seik, kus nad sõitsid Milanosse ning korraldasid pimetestimise, et leida enda uude bistroosse parimat võimalikku tomatikastet.