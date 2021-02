RETSEPTID | Roman Zaštšerinski õpetab: 14 viisi, kuidas sparglist köögis imelisi roogasid välja võluda

“Ma tavaliselt ei tee sparglist midagi spetsiifilist. Sest on lihtsalt olemas mõned asjad, mida ei tohi keeruliseks ajada. Näiteks Itaalia köök on tuntud selle poolest, et seal on kõik lihtne. Kui sa hakkad seal gurmeekööki tegema, siis see ei toimi. Spargliga on sama lugu — see maitse on iseenesest nii delikaatne, et sellele midagi juurde panna oleks üsna mõttetu,” rääkis täna presidendilt ordeni saanud Roman Zaštšerinski Oma Maitsele aastal 2015. Loe tippkoka soovitusi ja retsepte spargli valmistamiseks!