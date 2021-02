On kohevate keekside küpsetamise aeg

Keeksid on malbe iseloomuga koogiloomad. Neid on kerge valmistada, nad säilivad kaua ja muutuvad iga päevaga maitsva-makski. Kui glasuuri-kreemi ei taha peale teha, on keeks täiesti rahul ka tuhksuhkrukorra all.