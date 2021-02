Ekspert selgitab: miks ei tohi mune säilitada külmkapi ukse sees oleval riiulil

Mõlemal puhul niisiis soovitatakse mune hoida ikkagi jahedas ehk külmikus, kuid Velika rõhutab, et uks pole kindlasti parim koht selleks. Tulenevalt tihedast ukse kinni ja lahti tegemisest on oht munakoores mikropragude tekkimiseks ja mis kõige tähtsam — ukse sees on eelnevalt mainitud kinni-lahti käimisest kõige ebastabiilsem temperatuur.

Aga isegi juhul, kui otsustad, et uks on just see kõige parem paik värskelt poest toodud munade jaoks, kinnitab Velika, et muretsemiseks põhjust ei ole. Kui muna tarbitakse ära ettenähtud 28 päeva jooksul, võib selle turvalisuses üsna kindel olla ka siis, kui ta on kogu selle aja istunud ukseriiulis. Kõik suuremad munatootjad kontrollivad oma toodangu pragudedetektoriga üle ning nii tagatakse, et poodidesse jõuavad ainult need munad, mille koortes ei ole mikropragusid ja mis on tarvitamiseks sobilikud.