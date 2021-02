Kõik ühele ahjuplaadile kokku

Ühel ahjuplaadil valmivatel roogadel on mitu eelist. Korraga saad valmistada just parajas koguses rooga ja seejuures ei tekita probleeme ka suurem kogus. Lisaks räägib üheplaadiroogade kasuks tõik, et neis on väga mugav ära kasutada teistest toidukordadest üle jäänud toiduaineid.