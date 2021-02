Rõske ilmaga on parim söök soe supp! Kui tahad maitsvat leent, mitte magedat lurri, ära nende reeglite vastu küll eksi!

Keeda varem valmis Vähe on suppe, mis maitsevad samal päeval paremini kui järgmisel. Supid tahavad pikka aega, et maitsed kenasti kokku seguneks ja välja tuleks. Kui homme tulevad külalised, tee supp juba täna valmis.

Säilita õigesti

Kuigi just sai öeldud, et supi võiks varem valmis teha, ei tähenda see, et valmis supp võiks päevi külmikus istuda ja oma aega oodata. Kui teed suure portsu valmis eesmärgiga seda kauem säilitada, pane supp õhukindlasse purki ja hoia külmas. On suppe, mida saab ka külmutada, kuid kooresed ja kreemjad supid selleks ei sobi. Sügavkülmas säilivad kõige paremini püreestatud köögiviljasupid.