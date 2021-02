Kallis, siin on sulle üks pasta!

“Pasta ei ole ainult viis kõhtu täis saada,see on looming,” ütleb keset koroonakriisi Londoni kesklinnas pasta-deli avanud Egle Loit (33) veendunult. “Mind lummab pasta juures just lihtsus ja mitmekesisus:kui vähe on vaja selleks, et midagi luua!”