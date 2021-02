Vahuveiniga sobima loodud: 6 suupistet vabariigi aastapäevaks

Hea toit ja jook käivad käsikäes, aga nende sobitamine võib alguses päris keeruline tunduda. Bestwine’i e-poes on iga joogi juures välja toodud, millega see kokku sobib, ja sinna tasub inspiratsiooniks piiluda ka juhul, kui veinid mõnest suuremast toidupoest osta plaanid. Sommeljeed on läbi proovinud tuhandeid veine ja nende veinide juurde kümneid erinevaid toite, seega tasub nende soovitusi kindlasti usaldada. Samuti tasub usaldada enda maitse-eelistusi ja kui laual on korraga mitu suupistet ning mitu veini, siis tasub enda lemmikute üles leidmiseks proovida erinevaid kombinatsioone. Allpool valisime välja kolm vahuveini ja sobitasime neist igaühe juurde kaks suupistet. Mõistagi ei ole siin kivisse raiutud reegleid ja paljud suupisted sobivad ka teiste vahuveinidega.

Canella Prosecco Cima DOC on valmistatud perefirma poolt, mis keskendub suuresti just kvaliteedile ja innovatsioonile, olles sellega pälvinud ka rohkelt rahvusvahelisi auhindu. Cima on särava õlgkollase värvuse ja puuviljaste aroomidega Prosecco ning maitses on ümarus ja värskus kenas tasakaalus. See on suurepärane jook omaette joomiseks või kombinatsioonis kergete kala- ja valge liha roogadega. Meie pakume veinile kaaslaseks välja suitsukanakreemiga täidetud keedutaignaampsud ja krevetid krõbedal riisipaberil.