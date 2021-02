Ekspert selgitab: kellele sobib väherasvane ja kellele rammus täispiim? Kas toiduvalmistamisel on vahet, millist piima kasutada?

Tegelikult ongi nende piimade põhiliseks erinevuseks toote rasvasisaldus. Toote rasvasisaldusega on seotud rasvlahustuvate vitamiinide osakaal tootes. Madalama rasvasisaldusega piimas on vitamiine just seetõttu ka veidi vähem, kuid vahe on minimaalne. Seevastu, madalama rasvasisaldusega piim sisaldab vähem kolesterooli. Ülejäänud makro- ja mikrotoitained on nendes toodetes üldjoontes samad.

Lapsed liiguvad üldjuhul rohkem ning neile sobib seetõttu hästi just rasvasem või keskmise rasvasusega piim, kuna piimarasvad on lapse organismile heaks energia ja vitamiinide allikaks. Täiskasvanud inimene võiks eelistada ka madalama rasvasusega piima. Näiteks soovitavad Põhjanaabrite perearstid just madalama rasvasusega piima inimestele, kellel on probleem kõrge kolesteroolitasemega. Eestlased on Euroopas erandid oma 2,5% piimaga, see on meie traditsioon ja inimesed on sellega harjunud. Aga just seetõttu ongi hea tuua juurde uusi valikuid kas siis maitse või tervise tõttu.