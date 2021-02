Apelsinid on praegu nii maitsvad! 10 põhjust, miks need kaunid viljad peaksid tingimata su menüüsse kuuluma

1. Enim võib leida apelsinidest just C-vitamiini, tiamiini, folaate, kaaliumi ja kiudaineid. Peale selle veel magneesiumi, vaske, mangaani, fosforit ja A-vitamiini. Teadaolevalt on C-vitamiin oluline komponent, et inimese kaitsesüsteem oleks tugev ja efektiivne. Näiteks stimuleerib C-vitamiin meie organismis valgete vereliblede tootmist ja tööd. Üheks valgete vereliblede tööülesandeks ongi võidelda bakterite ja viirustega ning vähendada sel viisil haigestumise võimalust.