Küünlapäeval juuakse naistepunateed, et põsed oleks aasta läbi punased, aga sel ravimtaimel on veel palju teisigi imevõimeid

Naistepunal on mitmeid häid omadusi ja tegu on ülivõimsa ravimtaimega, aga olgu kohe öeldud ka see, et naistepuna kasutamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik — see võib mõjutada teiste ravimite toimet ja seetõttu võiks enne tarvitamist arsti või apteekriga kindlasti nõu pidada.