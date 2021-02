RETSEPT | Grill-leib sprottidega — armastad või mitte, külmaks see sind ei jäta

Tegelikult aga ei maksaks sprotte tomatikastmes sugugi peljata. Nagu ka teisi sarnaseid tooteid, sest neid on vajadusel lihtne kaasas kanda. Lisaks on nad üsna toitvad ning nendest saab väga lihtsa vaevaga valmistada mitmesuguseid roogasid. Nii külmi kui sooje. Antud juhul siis grillleibasid, mis sind kindlasti külmaks ei jäta. Kui mitte muud, siis vähemalt suu saab otse grillilt võetud leiba süües soojaks.

Niisiis on sul vaja leiba, konserveeritud sprotte tomatis ning juustu. Paha ei tee ka viil sibulat. Kui nimetatud köögivili sulle just vastumeelsust ei valmista. Võta leib ning lao sellele tubli ports sprotte, seejärel sibularõngas ning lõpuks juustuviilakas. Aseta taies grillile ning oota. Umbes täpselt niikaua kuni juust hakkab vaikselt sulama. Kergelt mullitav ja venima hakkav juust on kindel märk sellest, et roog on valmis. Head isu!