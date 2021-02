Millal kasutada värskeid ja millal eelistada kuivatatud ürte? Kas maitsel on üldse mingit vahet?

Enne värskete või kuivade maitseainetega kokkama hakkamist loe kindlasti hoolega läbi retsept — tavaliselt on retseptis kirjas, kas soovitatakse kasutada värsket või kuivatatud ürti, vahendab Spicepoint. Üldjuhul on mõistlik lähtuda ka põhimõttest, et värsked ürdid sobivad paremini kergetesse ja värsketesse toitudesse soojal hooajal ning kuivatatud ürdid pigem jõulistesse ja rasvasematesse toitudesse külmal ajal. Kui sul on aga võimalik valida ning retsept ei ole otseselt ette kirjutanud, kas peaksid kasutama värsket või kuivatatud maitsetaime, siis on sul võimalik lasta oma loovusel lennata ja eksperimenteerida just nii, nagu süda lustib! Muidugi on siinkohal ka teatud piirangud: kui soovid teha basiilikupestot, siis kindlasti ei ole võimalik seal kasutada kuiva basiilikut.