GLUTEENIVABAD KÜPSETISED | Erakordselt oivalised ka ilma kleepvalguta

Gluteenivabade küpsetiste valmistamiseks on mitmeid võimalusi. Siia loosse oleme kokku kogunud hulganisti variante, millega saad tavalist nisujahu ja teisi gluteeni sisaldavaid jahusid asendada, aga sättinud paika ka tavalised pärmi- ja biskviit-, mure- ja liivataina retseptid nii, et need gluteenivabade jahudega hästi õnnestuksid. Väga maitsev jääb kookides ka datlipõhi - selle valmistamise õpetus on samuti olemas.Retseptide seast leiad purukoogi nii pohlade ja kohupiimaga kui hapukooretäidisega, rullbiskviidi kõrvitsamarmelaadiga, jahuvaba šokolaadikoogi ja suure plaadikoogi ploomidega.