Tippkokk Priit „Pontšik” Toomitsa kõhnumise teekond: kiirelt kaalu kaotanud mehe panid mõtlema arsti karmid sõnad: viis aastat veel ja lõpp on fataalne!

Priit tunnistas endale ausalt, et ta on rasvunud, vormist täielikult väljas, servast alkohoolik, 30 aastat tööd rabades ja pidutsedes elades oma tervise lihtsalt perse keeranud. Seda näitas ka viimane veri, mille perearst mehelt võttis. Arsti sõnad olid karmid, kuid ausad: viis aastat veel ja lõpp on fataalne.

„Mingil hetkel jõude istudes nägin sotsiaalmeedias, et pannakse kokku punti nimega „Pontšikud”. Grupp minusuguseid trullasid, kes koos treenivad, üksteist toetavad ja tekib võistlusmoment. Mulle tundus, et see on just see, mida mul vaja oleks. Selgus ka, et pundi kokkupanija on hea tuttav Lembit Arikainen ja teine liige Kuldar Pajula oli kunagi poisi jalgpallitreener. Kirjutasin kohe, et kas oleks ruumi veel ühele paksule,” räägib Toomits.