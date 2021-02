Selle aasta kõige nõutum toidulisand on kollageen! Miks meil seda vaja on ja millistest toitudest seda saab?

Kui kollageenisisaldus nahas on piisav, siis on nahk elastne, terve ja sile. Samuti hoiab see naha niisutatuna ning kiirendab rakkude uuenemist. Kui aga nahas on kollageeni vähe, hakkab terve ja särav jume kaduma ning ilmnevad esimesed kortsud. Aja möödudes kortsud süvenevad ning nahk muutub üha kuivemaks ja hapramaks.

Üheks rikkalikumaks kollageeniallikaks on loomade või lindude kontidest keedetud puljong. Kollageen on peamine aine, millest moodustuvad luud, nahk, kõõlused ja sidemed. Seega pole ime, et liimi keedeti vanasti just loomade nahast ja kõõlustest — need sisaldavad rohkesti kollageeni. Puljongi keetmisel eraldub sealne kollageen keeduvette ja ohtralt kollageeni sisaldava puljongi tunneb ära selle järgi, et pärast jahutamist see tarretub. Ka želatiin, mis kujutab endast keedetud loomset kollageeni, sisaldab hulgaliselt aminohappeid, mis on kollageeni tootmiseks kehale vajalikud.