VÜRTSIKAD LEMMIKROAD, mille tulisust saad ise timmida

Kui külmal talveõhtul tekib idee panna pada podisema ja sinna rohkem kui tavaliselt vürtsisegusid või vürtspastat lisada, on sel alati jumet. Siis saad roogade tulisust ise täpselt parajaks timmida. Profid soovitavad muidugi kuivsegud vahetult enne kasutamist kõik ise jahvatadada, et maitsed oleksid rammusamad ja sügavamad. Tõsi see on. Veel saab aga kasutada ka ise kokkublenderdatud maitsepastasid, mida on ülimugav sügavkülmutada jääkuubikuvormis ja siis jupikaupa ära kasutada. Loost leiad kuus vürtsikat rooga, muuhulgas ühe tulise krevetiroa, ühe maitselt ülipaindliku riisiroa, kaks lambalihaga toitu, ühe ameerikapärase vorstihautise ja praegusel hetkel maailma sotsmeedias laineid lööva kikerhernehautise. Eri variatsioonides on sellele antud juba lühike ja lihtne hüüdnimigi - the stew (hautis - toim.)Seda on tõesti lihtne valmistada, roog ise maitseb aga külluslikult ja suurepäraselt ka veel järgmisel päeval.