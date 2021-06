Sommeljee Annamari Nikkel soovitab: kõige suvisem jook on rosé! Mehed seda kartma ei pea, ammu enam ei ole roosad veinid “naistekad”!

Rosé on nüüd juba niivõrd trendikas ja kuum teema, et aina enam leiame alkoholiriiulilt ka roosa värvusega vahuveine, šampanjasid ja isegi roosat džinni. Ammu enam ei ole roosad veinid “naistekad”. Võib isegi väita, et rosé-veinid on valgetest mehelikumad, kuna ­punased marjad muudavad ju veini maitset struktuursemaks-jõulisemaks.